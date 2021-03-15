Санкт-Петербург, , 09:45 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали водителя автомобиля Range Rover, ставшего участником смертельного ДТП в Василеостровском районе города в субботу, 13 марта. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге задержан водителя внедорожника устроившего смертельное ДТП Группа в vk «ДТП и ЧП СПб»

По данным ведомства, 13 марта в 21:34 мск у дома 48/1 по улице Наличной 31-летний водитель, управляя автомобилем Range Rover, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем такси Volkswagen Polo, за рулем которого находился 26-летний водитель.

От удара автомобиль отбросило на два стоявшие автомобиля Hyundai Solaris. В результате ДТП водитель Volkswagen получил смертельные травмы, пассажир одного из автомобилей корейской марки был госпитализирован с травмами.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человек). Водитель Range Rover задержан на основании статьи 91 УПК РФ», — уточнили в ведомстве.

Отметим, если вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание в виде принудительных работ до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.