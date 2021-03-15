Тандынский район, Тува, , 09:42 — REGNUM В Туве правоохранители продолжают поиски пропавшего в селе Бай-Хаак 16-летнего подростка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, утром 13 марта он ушёл в школу и не вернулся.

51-летняя мать мальчика обратилась в полицию вечером того же дня. Сотрудники полиции выехали на место и организовали поисковые мероприятия. Они прочесали ближайший лесной массив, провели обход в сёлах Бай-Хаак, Сосновка, Дурген, проверили общежития техникумов района, опросили друзей и знакомых пропавшего.

«В ходе проверки сотрудниками полиции установлено, что подросток в день пропажи на школьные занятия не приходил. По месту учебы несовершеннолетний характеризуется как спокойный ученик, в конфликтных ситуациях не участвовал», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, подросток не состоит на учёте в полиции, ранее не уходил из дома и не склонен к бродяжничеству. Он был одет в красную куртку, серую спортивную зимнюю шапку, серые ботинки, темно-синие школьные брюки, имел при себе красный рюкзак.