Ярославль, 15 марта, 2021, 09:40 — ИА Регнум. 12 марта состоялось первое заседание Общественной палаты Ярославской области пятого созыва. Он обновился на 40%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель палаты Сергей Соловьёв.

Yarregion.ru Общественная палата Ярославской области

На первом заседании Соловьёв был переизбран председателем (он возглавлял палату прошлого созыва), а также были избраны его заместители. Ими стали директор АНО «Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив» Елена Исаева (сохранила свой пост) и президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Наталья Рогоцкая, которая вошла в состав палаты впервые.

Состав палаты впервые обновился столь значительно. В пятом созыве нет ряда известных деятелей региона, но появилось много новых лиц.

Не вошли в новый состав пятеро членов всех предыдущих созывов. Это Иван Анюховский,Владимир Извеков,Александр Каменецкий, Владимир Ковалёв и Юрий Новиков. Для них учреждён специальный статус почётного члена палаты.

Самым ярким членом палаты четвертого созыва была бывший главред ярославского «Эха Москвы» Людмила Бедяева (Шабуева). Она также не вошла в новый состав. Потеряла палата и экс-депутата муниципалитета, преподавателя Елену Анашкину. Нет в новом составе палаты таких знаковых деятелей культуры региона как краевед и писатель из Мышкина Владимир Гречухин и директор Ивановской школы Борисоглебского района Владимир Мартышин.

Большинство из них не выдвинули свои кандидатуры в силу личных причин — возраста, состояния здоровья и так далее. Либо не были выдвинуты губернатором, общественными организациями или районами.

При этом в палате появилось немало новых лиц, среди которых есть весьма известные ярославцы. В палату вошла директор больницы имени Соловьёва Наталья Даниленко (она возглавила комиссию по здравоохранению). Театральную среду в палате впервые представит актёр Волковского театра и режиссёр Валерий Кириллов. Научная сфера пополнилась за счёт заведующего кафедрой отечественной средневековой и новой истории ЯрГУ Юрия Иерусалимского. Впервые в состав палаты вошёл известный музыкант из Рыбинска Митя Кузнецов, известный также своим проектом по воссозданию дореволюционных вывесок в родном городе.

В общественной палате начал работать Андрей Тутариков, работавший пресс-секретарём губернатора при Сергее Вахрукове, а сейчас известный краеведческими, культурными и туристическими проектами в Брейтовском районе. Официально Тутариков работает начальником отдела коммуникаций и общественных проектов Межрегиональной профсоюзной организации «Газпром профсоюз».

Медийную сферу представит главный редактор «Городского телеканала» Ксения Воронцова (Власова). Любопытно, что выдвинуло главреда не журналистское сообщество, а ярославское отделение «Союза российских писателей». Возможно, в ближайшее время общественность узнает и о литературных трудах известной журналистки.

Представительство бизнеса в палате усилилось за счёт управляющего директора крупной рекламной фирмы «Два слона» Владимира Ганненко. Аграрный сектор впервые представит известный бизнесмен из Брейтовского района Павел Морозов. Он генеральный директор ООО «АГРОСФЕРА», которое знаменито своим картофелем.

Молодёжную сферу пополнили председатель регионального отделения «Российского союза сельской молодёжи» Иван Демидов и его заместитель Анна Андрусяк.

Стоит отметить, что ряд известных общественников сохранили членство в палате и возглавили в ней комиссии: это Светлана Лягушева, Игорь Гаврилов, Нур-Эл Хасиев, Ольга Правдухина, Александр Русаков, Александр Соколов.