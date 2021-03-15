Канберра, , 09:41 — REGNUM В масштабных акциях протеста против насилия над женщинами March4Justice («Марш за правосудие»), которые прошли в Австралии 15 марта, приняли участие свыше 100 тыс. человек в 47 городах зеленого континента. Об этом 15 марта сообщили в оргкомитете маршей, передает ТАСС.

Уточняется, что в Сиднее в данных маршах приняли участие тысячи человек и из-за протестующих была перекрыта одна из центральных улиц города — Джордж стрит.

«Мы слишком долго боролись за свои права в одиночку, но сегодня готовы объединиться со всеми неравнодушными к проблеме насилия и бороться вместе. Сейчас мы сделали первый шаг, но наша борьба за справедливость на нем не закончится», — заявила организатор марша Жанин Хендри.

Также, по информации вещательной корпорации ABC, самые крупные акции состоялись в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде и столице страны Канберре.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в Бельгии полиция задержала десять человек в связи с беспорядками в Льеже, которые произошли накануне.