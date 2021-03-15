Москва, , 09:39 — REGNUM В России в режим защиты капиталовложений планируется внести регуляторные изменения. В настоящее время правительство РФ рассматривает четыре основных предложения, в числе которых возврат части средств инвесторам. Об этом 15 марта сообщает РБК со ссылкой на близкие к российскому правительству источники.

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Обсуждаемые с профильными ведомствами четыре проекта войдут в программу инвестиционного роста «Новый инвестиционный цикл». Так, рассматриваются такие предложения, как регуляторные изменения в режим соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), создание условий для запуска инвестпроектов в регионах, пересборка правил промышленного строительства и доступные финансы для инвестпроектов. Бенефициаром этих реформ должен стать средний и крупный частный бизнес, добавили собеседники издания.

Отмечается, что ключевым элементом новой инвестиционной повестки должно стать совершенствование режима инвестиционных соглашений, для которого готовят две волны изменений. Первая подразумевает механизм налогового вычета для участников соглашений, вторая — введение мотивационного механизма кешбэка для инвесторов.

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Состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов, планируется внести в законодательство.

«В частности будет расширяться состав затрат, возмещаемых бизнесу в рамках реализации инвестпроектов. Это и называется кешбэк», — говорит источник РБК, близкий к правительству.

Кешбэк могут распространить на инфраструктуру одного или нескольких инвестпроектов, на расходы по уплате процентов по проекту на инвестиционной фазе, на научно-исследовательские работы, на трудоустройство высвобождаемого персонала.

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