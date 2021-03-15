Москва, , 09:38 — REGNUM Самый строгий и продолжительный Великий пост начался для прихожан Русской православной церкви (РПЦ) 15 марта. Он продлится до 1 мая — Великой субботы, предшествующей Пасхе.

Великий пост в христианской традиции следует за Прощёным воскресеньем. Покаяться и попросить прощения за обиды верующим следует, чтобы вступить в пост свободными от греха и состредоточиться на духовной стороне этого периода.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с проповедью после литургии в храме Христа Спасителя в Москве, напомнил, что Великий пост — не мрачный и скучный период, а время для приобретения особого духовного опыта.

Патриарх Кирилл «Великий пост открывает нам двери рая».

Напомним, Великий пост состоит из семи недель, включая предшествующую Пасхе Страстную неделю. В пост нельзя употреблять в пищу мясо, молоко и молочные продукты, яйца, животное масло, сдобу и выпечку.

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