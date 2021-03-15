Добрянка, Пермский край, , 09:38 — REGNUM В Добрянке Пермского края поздним вечером 14 марта погрузчик врезался в подъезд многоэтажного жилого дома. В результате произошло обрушение козырька и разрушение ступеней, сообщает портал 59.RU.

Вследствие обрушения конструкции дома пострадали автомобили, припаркованные у подъезда. Водитель, виновный в ДТП, был оперативно задержан полицейскими. Мужчина скрылся с места аварии, доехал до церкви и остановился. У погрузчика оказалось разбитым стекло. При задержании водитель оказал сопротивление.

Очевидцы предполагают, что мужчина был пьян. Авария произошла из-за того, что водитель не смог выполнить маневр разворота транспортного средства во дворе.