Брянск, , 09:41 — REGNUM Улица имени выдающего советского боксёра Николая Королёва может появиться возле Дворца единоборств в Брянске. С инициативой выступила Федерация бокса Брянской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Спортивная карьера Николая Королёва началась в 1933 году, через три года он стал абсолютным чемпионом СССР по боксу, в 1937 году победил на III летней рабочей Олимпиаде в Антверпене. В годы Великой Отечественной войны спортсмен сражался с фашистами в составе диверсионного отряда «Митя», который действовал в Брянских лесах.

«Он дважды спасал жизнь своему командиру Дмитрию Медведеву, вынося его после ранения с поля боя. Это о Королёве ходили легенды, что он, смелый партизан и боксёр, убивал фашистов голым кулаком», — напомнили в правительстве.

Николай Королёв — Заслуженный мастер спорта СССР, четырёхкратный абсолютный и девятикратный чемпион СССР в тяжёлом весе.