Саранск, , 09:37 — REGNUM В Мордовии по факту безвестного исчезновения 16-летней девушки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Установлено, что 11 марта днем девушка ушла из Ялгинского детского дома-школы, где воспитывается. До настоящего времени о ее местонахождении ничего неизвестно.

Пресс-служба публикует приметы пропавшей: рост 160−165 см, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза карие. Была одета в светлую меховую жилетку, синюю юбку и черные ботинки.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении девушки, просят звонить в управление СКР по Мордовии по телефону +7−905−389−1000 или по номеру 02.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 14-летняя жительница Мордовии не пришла домой после школы. Родители обратились в правоохранительные органы республики для поиска ребенка. Школьница была обнаружена на следующий день на территории Пензенской области.

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