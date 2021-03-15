Нью-Йорк, США, , 09:36 — REGNUM Издательство Marvel Comics снова запустит в печать комиксы The Vision, Scarlet Witch и Vision and Scarlet Witch. Об этом 14 марта сообщил портал Gizmodo.

Издательство решило напечатать новый тираж этих комиксов из-за растущей популярности телесериала «ВандаВижен». Помимо этого, будет напечатан дополнительный тираж серии House of M, который моментально раскупили после премьеры шоу.

Напомним, «ВандаВижен» — это супергеройский сериал компании Marvel Studios, рассказывающий о судьбе Алой Ведьмы (Элизабет Олсен) и Вижена (Пол Беттани) после событий фильма «Мстители: Финал». Все эпизоды шоу доступны на сервисе Disney Plus.

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