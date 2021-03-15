Наманган, Узбекистан, , 09:33 — REGNUM Сундук с книгами X века найден в населенном пункте «Мозори кухна» Туракурганского района Наманганской области Узбекистана, сообщает агентство «УзА».

Древние книги обнаружены в доме местного жителя Абдугафура Хакимова. Его предки были религиозными деятелями, которые занимались просвещением.

Напомним, в январе 2019 года ученые Национального университета Узбекистана во время раскопок в Ташкенте обнаружили произведения искусства, иконы, золотые и серебряные монеты, посуду и драгоценности XIX—XX веков.

Клад обнаружен в тайнике под зданием 1870 года постройки. Среди прочих находок обнаружены экспонаты из ташкентского особняка князя Николая Романова.