Наманган, Узбекистан, 15 марта 2021, 09:33 — REGNUM Сундук с книгами X века найден в населенном пункте «Мозори кухна» Туракурганского района Наманганской области Узбекистана, сообщает агентство «УзА».
Древние книги обнаружены в доме местного жителя Абдугафура Хакимова. Его предки были религиозными деятелями, которые занимались просвещением.
Напомним, в январе 2019 года ученые Национального университета Узбекистана во время раскопок в Ташкенте обнаружили произведения искусства, иконы, золотые и серебряные монеты, посуду и драгоценности
Клад обнаружен в тайнике под зданием 1870 года постройки. Среди прочих находок обнаружены экспонаты из ташкентского особняка князя Николая Романова.