Советский, Югра, , 09:33 — REGNUM В Югре расчистили подъездные пути к дому после того, как в сугробе застрял автомобиль скорой помощи. Проблему обнаружила система мониторинга «Инцидент Менеджмент», сообщает Центр управления регионом ХМАО.

О нерасчищенном проезде в одном из жилых дворов города Советский сообщили местные жители в открытом паблике в социальной сети. Сугроб давно мешал проезду транспортных средств к многоэтажке.

Специалисты #ЦУР86 передали сообщение о ситуации городским властям. Проезд был вскорости расчищен.