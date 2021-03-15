Кызыл, , 09:33 — REGNUM В Туве из-за сильного ветра в выходные без света остались жители двух городов и ряда районов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, было зафиксировано двадцать отключений фидеров 6−10 кВ, одно отключение ВЛ 35 кВ и два отключения ВЛ 110 кВ.

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Отключение света затронуло Кызыл, Ак-Довурак, а также Пий-Хемский, Овюрский, Бай-Таигинский, Дзун-Хемчинский и Каа-Хемский района.

«Среднее время восстановления энергоснабжения 1 ч. 48 минут, задействовано 22 бригады — 51 человек и 31 единица техники», — отметили в правительстве.

К 13 часам 14 марта без света оставались семь поселений Пий-Хемского района, три в Дзун-Хемчикском, а также район левобережных дач в Кызыле.