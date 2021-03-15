Москва, , 09:32 — REGNUM В Москве в десятый раз состоится ежегодная общегородская акция «Ночь театров». Мероприятий пройдут в ночь с 27 на 28 марта в онлайн — и в офлайн — формате, сообщается на портале мэра столицы.

В акции участие более 130 учреждений культуры Москвы — ведущие театры, и концертные залы, культурные центры, музеи, библиотеки, детские школы искусств и кинотеатры.

В «Ночь театров» запланировано более 170 мероприятий. Гостей ждут спектакли, концерты, кинопоказы, открытые репетиции и актерские читки. Кроме того, для них приготовлены экскурсии, мастер-классы, лекции, выставки и творческие встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году акция «Ночь театров в Москве впервые прошла онлайн-формате.

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