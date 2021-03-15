Сеул, , 09:41 — REGNUM В феврале 2021 года экспорт товаров из Южной Кореи, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), составил $15,28 млрд, что на 11,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Согласно опубликованным данным, показатель растёт на протяжении девяти месяцев подряд. Среднесуточный экспорт также вырос на 28,7%, до $780 млн.

В частности, экспорт полупроводников вырос на 12,5%, дисплеев — на 22,3%, мобильных телефонов (включая запчасти) — на 15%. Объём поставок в Китай составил $7,02 млрд, во Вьетнам — $2,31 млрд, в США — $1,82 млрд, в ЕС — $930 млн, в Японию — $320 млн.

В феврале импорт товаров в Южную Корею, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ), вырос на 19,3%, до $9,19 млрд. Профицит торгового баланса составил $6,09 млрд.

Импорт полупроводников вырос на 4,6%, мобильных телефонов — на 18,8%, компьютеров и периферийных устройств — на 59,3%, однако импорт дисплеев, напротив, упал на 10,8%.