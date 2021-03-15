Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Семибалльные дорожные пробки образовались в Санкт-Петербурге утром 15 марта из-за очередного мартовского снегопада. По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня в городе пойдут умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.

Автомобильное движение в снегопад Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

Также в Северной столице ожидается юго-западный, западный умеренный ветер. Температура воздуха днем +2…+4 градуса, на дорогах ожидается гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.

Как сообщает сервис «Яндекс Карты», из-за сложной погодной обстановки с самого утра на дорогах города возникли пробки в 7 баллов, отмечается большое число ДТП. Ожидается, что дорожная ситуация стабилизируется к 11 часам утра.

По прогнозу ведущего специалиста Центра «Фобос» Михаила Леуса, относительно теплая погода сохранится в Петербурге в первые два дня новой рабочей недели. А начиная со среды, 17 марта, погода вновь изменится. Надвигающийся на город гребень скандинавского антициклона постепенно прекратит осадки, но вернёт ночные заморозки и гололедицу.

«По ночам ожидается до −2…−4 градуса, днем будет около +1…+3 градуса», — отметил специалист.

В будущие пятницу и субботу влияние антициклона на погоду Санкт-Петербурга усилится. Будет преимущественно сухо, время от времени будет выглядывать солнце, а температура опустится ниже климатической нормы. Ночами в эти дни будет до −6…−8 градусов, днем 0…-2 градуса.

И только в воскресенье, 21 марта, очередной атлантический циклон вернет в Северную столицу весеннее тепло, а вместе с ним облака и осадки. Ночью ожидается −2…−4 градуса градуса, днем температура подрастёт до +1…+3 градуса.

«Так что на мощное потепление в марте пока рассчитывать не стоит», — подытожил Леус.