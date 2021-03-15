Благовещенск, , 09:31 — REGNUM В Амурской области за прошедшую неделю выявили ещё 214 случаев заражения коронавирусом (неделей ранее — 287). За весь период пандемии инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось у 21 469 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Наибольшее число носителей коронавируса за прошедшие семь дней выявили в Благовещенске — 80 человек. На втором месте Белогорск — 23 случая инфицирования, на третьем — Райчихинск — 20.

Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 68% болеют ОРВИ, пневмонией — 31%, бессимптомно переносят заболевание всего 1%.

За последние сутки в области выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом (днём ранее — 30).

За всё время в Приамурье провели более 895 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, в Амурской области за прошедшую неделю скончались ещё 13 носителей коронавируса. За весь период пандемии в регионе жертвой COVID-19 стал 201 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первую аппликацию вакцины от COVID-19 поставили уже 50 175 забайкальцев. По словам министра здравоохранения края Оксаны Немакиной, в ближайшее время регион ожидаются дополнительные поставки вакцины.