Красноярск, , 09:31 — REGNUM В Красноярске продолжается расследование уголовного дела по факту массового отравления школьников, сообщили ИА REGNUM 15 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным следствия, источником распространения возбудителя инфекции стали складские помещения СПК «Алёнушка» и цеха ООО «Респект», занимающиеся первичной переработкой и упаковкой овощей для школьных столовых. В складских помещениях, а также по результатам исследований образцов и проб выявлены многочисленные нарушения правил хранения продукции.

В ходе предварительного следствия обвинение предъявлено председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Алёнушка». Именно в овощехранилищах СПК специалисты обнаружили возбудителей заболевания иерсиниоз. Суд избрал председателю меру пресечения в виде запрета определённых действий.

СПК «Алёнушка» поставлял овощную продукцию в ООО «Респект», директором которого является Елена Безруких. Её местонахождение до сих пор не установлено. Безруких объявлена в розыск.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске были возбуждены уголовные дела по факту массового отравления 115 учеников 27 школ в Советском и Октябрьском районах. Случаи иерсиниозной инфекции фиксировались в феврале-марте 2021 года. Дела соединены в одно производство.