Москва, , 09:30 — REGNUM Недомогание весной и осенью является типичной проблемой межсезонья, сообщил врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко в беседе с радио Sputnik.

По его словам, одной из самых частых причин плохого самочувствия в это время является простуда, поскольку в межсезонье происходят резкие перепады температур.

Есть мнение, что плохое самочувствие в это время года может быть признаком авитаминоза. Однако недостаток витаминов приводит к конкретным заболеваниям, таким как цинга или куриная слепота, сказал врач.

Кузьменко также отметил, что причиной слабости может быть и переутомление, которое может быть связано с обстановкой вокруг COVID-19, весеннее солнце должно изменить состояние и настроение к лучшему.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный научный сотрудник лабораторий витаминов и минеральных веществ ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», доктор биологических наук Вера Коденцова сообщила, что причиной дефицита витаминов в организме большинства граждан России заключается в отсутствии необходимых физических нагрузок. Эксперт напомнила, что всего организму человека необходимо 13 витаминов.

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