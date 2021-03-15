Уфа, , 09:34 — REGNUM Максимальный уровень воды во время весеннего половодья в Башкирии ожидается ниже нормы на 10%. Такой предварительный прогноз дала начальник регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская на оперативном совещании в правительстве региона.

Она отметила, что в настоящее время увлажнение р. Белой фиксируется на уровне нормы, при этом глубина промерзания почвы рек бассейна Белой фиксируется на уровне 63−66 см: это на 5 см — 15 см больше многолетних показателей.

Горохольская отметила, что запасы воды в снегу в бассейне р. Демы на весну на 15% больше нормы, а р. Буй — на 30% меньше нормы.

«По предварительному прогнозу, максимальный уровень воды ожидается ниже нормы на 10%», — сообщила она.

Отмечается, что возможны подтопления населенных пунктов, которые находятся в поймах горных и степных рек. Более точные прогнозы будут известны к 25 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбурге дали прогноз начала ледохода на Урале