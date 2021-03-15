Джакарта, , 09:29 — REGNUM В региональной больнице общего профиля в Сумеданге (Индонезия) заявили, что в результате падения с обрыва туристического автобуса пострадали 14 человек, сообщает CNN Indonesia.

Двое пострадавших всё ещё проходят лечение в отделении интенсивной терапии. Четыре человека остаются под наблюдением врачей. Еще восемь человек поместили в обычную палату.

Местное правительство выразило готовность нести дополнительные расходы, если пациенту потребуется специальное лечение.

Напомним, автобус, перевозивший школьную группу, упал с обрыва 10 марта 2021 года. В результате инцидента погибли 29 человек. Ведется расследование случившегося. Полиция пока не называет имя подозреваемого. Сотрудники полиции осмотрели место трагедии и взяли показания свидетелей.

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