Баку, , 09:31 — REGNUM Первые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе военные учения начались в Азербайджане. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба азербайджанского минобороны.

«В соответствии с планом боевой готовности войск на 2021 год, азербайджанская армия начала оперативно-тактические учения», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данных маневрах будет задействовано около 10 тысяч человек, около 100 танков и другой бронетехники, около 200 ракет и артиллерийских орудий разного калибра, ракетные установки и минометы, около 30 военных самолетов и различные беспилотные летательные аппараты.

При этом добавляется, что военные учения будут проходить до 18 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что официальный Баку готов к открытию коммуникаций между Азербайджаном и Арменией, так как решение данного вопроса может принести пользу всем странам региона.