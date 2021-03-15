Москва, , 09:28 — REGNUM Введение ковид-паспортов можно повлечь за собой дискриминацию в отношении лиц, не желающих или не могущих прививаться. Об этом РИА Новости заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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«Ковид-паспорта — это определение людей на социально равных и неравных. Получается, одни могут пользоваться привилегиями, а другие нет. А если я не могу делать прививку, а если не хочу делать прививку по убеждениям?», — сказал Тимаков.

По его словам, таким образом произойдёт нарушение воли человека и постулата о добровольности прививок.

Тимаков напомнил о случаях повторного заражения коронавирусом после вакцинации, а массово применяемая на европейском континенте вакцина Pfizer «не спасает от летальности»: «А если она не спасает от летальности и тяжелых осложнений — смысл вводить эти паспорта? Это принуждение, социальное неравенство и принудительный контроль за передвижением населения».