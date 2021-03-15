Варшава, , 09:27 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак провел пресс-конференцию, посвященную 22-летию вступления страны в НАТО. Польша, а также Чехия и Венгрия присоединились к Североатлантическому альянсу в марте 1999 года. Об этом 15 марта сообщает Polskie Radio.

В рамках пресс-конференции глава польского минобороны отметил, что вступление в НАТО было «хорошим решением, которое привело к повышению безопасности Польши».

»Сегодня, с высоты 22 лет нашего членства, можно сказать, что Польша принадлежит к группе лидеров Североатлантического альянса. Хоты бы потому, что мы выделяем более 2% ВВП на оборону, в то время как в большинстве стран этот показатель ниже. Польша играет ключевую роль на восточном фланге НАТО», — подчеркнул он.

Говоря о современных вызовах, Блащак отметил важность польско-американских отношений в военной сфере. Он напомнил, что новый министр обороны США Ллойд Остин подтвердил намерение развивать военное сотрудничество с Варшавой, в том числе сохранить все прошлые договоренности в данной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа 2020 года министр обороны Польши Мариуш Блащак и тогда еще госсекретарь США Майк Помпео подписали польско-американское соглашение о расширении сотрудничества в сфере обороны между двумя странами. В соответствии с соглашением военный контингент США в Польше будет увеличен до 20 тысяч военных. В настоящее время на польских базах несет службу более 4,5 тыс. американцев.