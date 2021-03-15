Чебоксары, 15 марта 2021, 09:27 — REGNUM В Чувашии пока не планируют возвращать льготный проезд ветеранам труда, как это было до монетизации льгот, но готовы рассмотреть вопрос увеличения размера компенсации в рамках транспортной реформы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии в социальной сети.
Ряд вопросов касался льгот, в том числе жители интересовались, можно ли вернуть льготный проезд в общественном транспорте для ветеранов труда, как это было до монетизации льгот.
Глава Чувашии предложил вернуться к данному вопросу в рамках транспортной реформы, в том числе рассмотреть вопрос повышения компенсации расходов на транспортные услуги для ветеранов труда: