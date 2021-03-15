Чебоксары, , 09:27 — REGNUM В Чувашии пока не планируют возвращать льготный проезд ветеранам труда, как это было до монетизации льгот, но готовы рассмотреть вопрос увеличения размера компенсации в рамках транспортной реформы. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев в ходе прямой линии в социальной сети.

Ряд вопросов касался льгот, в том числе жители интересовались, можно ли вернуть льготный проезд в общественном транспорте для ветеранов труда, как это было до монетизации льгот.

«Конечно, могу сказать, что можно и автоматически буду неправ, потому что шахаранье туда-сюда, из одной крайности в другую, зачастую пользу не приносит… Мы должны исходить из этого, что эта практика устоялась, она определённым образом реализована в жизни, и возврат данного вида льготы автоматически потянет за собой множество других вопросов, потому что было монетизировано не только право на льготный проезд. Как обычно бывает, потянешь один конец и потянется, как в паутине, много других узлов», — сказал Олег Николаев.

Глава Чувашии предложил вернуться к данному вопросу в рамках транспортной реформы, в том числе рассмотреть вопрос повышения компенсации расходов на транспортные услуги для ветеранов труда:

«С точки зрения увеличения этой компенсации или индексации, если она производилась, мы готовы подумать и оценить».