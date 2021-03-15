Москва, , 09:28 — REGNUM По итогам февраля 2021 года российские автолюбители приобрели на вторичном авторынке 240 129 машин иностранных марок. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Таким образом, в прошлом месяце в России было перепродано на 3,7% меньше машин иностранных компаний, чем в феврале 2020 года. На долю таких автомобилей пришлось 69% от всех перепроданных в России подержанных легковушек, число которых составило 347 954 единицы.

Чаще всего в феврале перепродавали машины японских и корейских автопроизводителей. Среди них автомобили компаний: Toyota (23 350 ед.), KIA (20 139 ед.), Hyundai (17 236 ед.) и Nissan (16 023 ед.).

Всего же с начала года и по февраль включительно в России было перепродано 469 975 иномарок. При этом годом ранее их перепродажи составляли 473 077 единиц.

Напомним, в прошлом году продажи подержанных легковых машин в РФ выросли по сравнению с 2019 годом на 1,7%, до 4 850 039 единиц.

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