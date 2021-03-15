Соликамск, Пермский край, , 09:25 — REGNUM В Соликамске Пермского края суд вынес приговор в отношении трех участников группы, которая занималась незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным ведомства, действия двух торговцев координировали двое мужчин, отбывающих наказание в исправительной колонии Кунгура. Закладчиками являлись двое жителей Березников.

Один из них в декабре 2019 года через интернет устроился на работу наркокурьером. После пройденного обучения он стал закупать запрещенные вещества в Перми, расфасовывать их и делать закладки на территории Соликамска и Березников. Все задания и указания администратора злоумышленник получал через интернет-канал.

Второй наркокурьер предоставил имеющуюся в собственности квартиру под помещение, где хранились и фасовались наркотики. Мужчина неоднократно принимал в участие в закладывании тайников с наркотическим средством.

Администраторами стали двое заключенный. Один предоставил технические средства связи и организовал закупку оптовой партии наркотиков через сеть интернет-магазинов, а другой нашел курьера для дальнейшего сбыта запрещенных веществ и осуществлял распределение денежных средств.

Доказано семь фактов преступной деятельности группы. Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил одному администратору наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей, второму — 20 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 650 тысяч рублей. Березниковец получил 14 лет и 10 дней колонии строго режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. В отношении другого наркокурьера расследование уголовного дела продолжается.