Казань, , 09:40 — REGNUM Пик паводка в Казани прогнозируется на третью декаду апреля. Резких повышений температур и быстрого снеготаяния пока не ожидается. Толщина снежнего покрова в городе в два раза больше прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба мэрии.

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В каждом районе столицы Татарии сформировали укомплектованные техникой мобильные группы. Всего подготовили 136 маневренных групп, 124 единицы спецтехники, 127 откачивающих насосов, 2120 мешков с песком и 710 трапов. Для временного размещения населения определили 15 пунктов общей вместимостью 5208 человек.

Жителям домовладений, попадающих в зону паводка, раздают памятки о поведении в период подтопления. Сотрудники городских коммунальных служб для предотвращения подтопления осуществляют вывоз снега, расчищают от кустарников и мусора территорию у мостов через малые реки. Уже вывезено свыше 800 тонн снега, что в четыре раза больше, чем в 2020 году. На особом контроле находятся гидротехнические сооружения Казани.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в начале марта Федеральное казённое учреждение «Волго-Вятскуправтодор» начало подготовку к противопаводковым мероприятиям на федеральных трассах. Масштабный осмотр дорог запланирован во второй половине марта.

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