Горно-Алтайск, , 09:22 — REGNUM В Республике Алтай вновь зарегистрировано резкое снижение прироста по коронавирусу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, диагноз за сутки подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска.

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Добавим, накануне было выявлено 19 новых случаев заражения, а 13 марта сообщалось о 22-х. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 469 случаев.

«За прошедшие сутки выздоровел один пациент. По данным на 15 марта, за весь период в регионе выздоровел 16 181 человек», — отметили в штабе.

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