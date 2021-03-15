Нальчик, , 09:22 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло отравление детей угарным газом, Пострадали шесть человек. Возраст отравившихся составляет от пяти месяцев до семи лет, троих из них доставили в реанимацию, пишет ТАСС.

Инцидент произошел в поселке Белая речка в пригороде Нальчика. По предварительным данным, причиной ЧП стала неисправная система отопления, из-за которой угарный газ распространился в помещение, где находились дети.

Состояние пострадавших несовершеннолетних, по данным минздрава, средней степени тяжести. К утру 15 марта их планировали перевести из реанимации в лечебное отделение.

К настоящему времени комментариев правоохранительных органов и МЧС по данному факту нет. Нет также информации, являются ли отравившиеся дети членами одной семьи.