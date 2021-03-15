Воронеж, , 09:21 — REGNUM В Воронежской области от коронавируса вакцинировались 110 198 жителей, сообщили 15 марта в пресс-службе правительства Воронежской области. Оба компонента вакцины получили 71 812 человек.

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»Регион постепенно возвращается к доковидной жизни: это видно по ежедневному снижению числа заболевших, устойчивому превышению выписки над госпитализацией. Но соблюдать все меры предосторожности по-прежнему необходимо», — цитирует телеграм-канал правительства региона губернатора Александра Гусева.

Отметим, что, по данным Воронежстата, на 2020 год численность населения Воронежской области составляла 2,3 млн человек.

На 14 марта, как сообщало ранее ИА REGNUM, в Воронежской области подтверждено 71 588 случаев заражения, выздоровели 65 897 человек, скончались 2 525 пациентов.