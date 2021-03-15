Ижевск, , 09:21 — REGNUM За прошедшие выходные дни, 13 и 14 марта, в полицию Удмуртии обратились 26 пострадавших, которые лишились средств дистанционным способом. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Жертвами мошенников стали жители Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, а также Можгинского, Увинского, Каракулинского, Ярского и Граховского районов в возрасте от 18 до 64 лет. В совокупности пострадавшие потеряли 2,125 млн рублей.

Традиционно, большинство случаев мошенничества связаны с так называемыми зеркальными кредитами, когда граждане, в попытке защититься от незаконных кредитов берут встречные. Также деньги были утрачены при покупке или продаже товаров в сети интернет, или при попытке получить бонусы от банков.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе житель Ижевска пострадал от действий лжесотрудника банка и мнимого полицейского. По словам мужчины, ему позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, что на его имя в данный момент злоумышленники пытаются взять кредит, необходимо защитить средства, оформив встречный кредит. Мужчина отказался, усомнившись в правдивости слов звонившего. Тогда «сотрудник банка» перевел разговор на «полицейского», который окончательно убедил мужчину в законности действий его подельника. Под руководством мошенников мужчина в течение двух дней взял три кредита в различных банках на общую сумму 945 тыс. рублей. После через банкомат он перевел заимствованные средства на счет, указанный звонившими.

Читайте также: Лжебанкир и лжеполицейский украли у жителя Ижевска 1 млн рублей