Москва, , 09:21 — REGNUM В Москве началось восстановление отраслей экономики, пострадавших в период пандемии. Об этом 15 марта сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

По его словам, в первую неделю марта выросли среднесуточные обороты в сферах гостиничной торговли, спорта, культуры, туризма, общественного питания, бытовых услуг.

«По состоянию на 10 марта число безработных, зарегистрированных в службе занятости города, с начала года снизилось на 37,4%, а реальная заработная плата за январь — декабрь прошлого года выросла на 4%», — заявил Ефимов.

Как пояснил глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, выручка гостиниц и турагентств за указанную неделю поднялась более чем на 19%, транспортных организаций — почти на 14,5%, отрасли общественного питания — на 2,5%. Тем не менее, к докризисному уровню показатели пока не вернулись.