Дублин, , 09:20 — REGNUM Органы здравоохранения Ирландии выпустили рекомендовали властям на время приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca после ряда сообщений о проблемах со свертываемостью крови в Норвегии, сообщает 14 марта New York Post.

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Доктор Ронан Глинн, заместитель главного врача Ирландии, отметил, что эта рекомендация была сделана после того, как Норвежское агентство по лекарственным средствам сообщило о четырех случаях свертывания крови у взрослых после вакцинации AstraZeneca.

Он подчеркнул, что, хотя нет убедительной связи между вакциной и случаями заболевания, ирландские чиновники здравоохранения рекомендуют приостановить внедрение вакцины в качестве меры предосторожности.

Власти Дании, Норвегии и Исландии приняли аналогичные меры предосторожности. Всемирная организация здравоохранения и регулирующий орган Европейского союза в области лекарственных средств заявили ранее на этой неделе, что нет никакой связи между препаратом и повышенным риском развития тромбов.

Регулирующий орган Великобритании в области лекарственных средств, MHRA, заявил в четверг, что «сообщения о свертываемости крови, полученные до сих пор, не превышают количество, которое могло бы произойти естественным образом у вакцинированного населения», и что «имеющиеся данные не подтверждают, что вакцина является причиной».