Нью-Дели, , 09:22 — REGNUM Общенациональную забастовку на 15 и 16 марта объявило самое крупное в Индии объединение профсоюзов банковских работников «Объединенный форум банковских союзов» (United Forum of Bank Unions, UFBU). Об этом 15 марта говорится в сообщении профсоюзного объединения на странице в соцсети Twitter.

«Мы против приватизации банков государственного сектора и отступления от реформ банковской сферы», — говорится в сообщении и уточняется, что в данной забастовке могут принять участие до миллиона банковских сотрудников Индии.

Также протестующие выражают свое недовольство намерением правительства страны провести приватизацию двух крупных государственных банка и выдвигают ряд других требований.

При этом многие банки в связи с данной забастовкой предупреждают своих клиентов о том, что акция протеста может отразиться на операциях по внесению и снятию наличных средств, оформлению чеков, выдаче кредитов.

Отметим, в профсоюзное объединение UFBU входят девять индийских банковских профсоюзов, представляющих сотрудников, как частных, так и государственных банков.