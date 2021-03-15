Гусиноозёрск, Бурятия, , 09:16 — REGNUM Тысячи жителей районов Бурятии и столицы Улан-Удэ утром 14 марта остались без электричества. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, причиной блэкаута стало срабатывание противоаварийной автоматики в энергосистеме.

По данным администрации Улан-Удэ, из-за сильнейшего ветра порывами до 35 метров в секунду и коротких замыканий произошло отключение на Гусиноозёрской ГРЭС. Работники электростанции в течении полутора часов проверили исправность оборудования, после чего энергоблоки включили в сеть. Полностью электроснабжение было восстановлено к 10:28.

«В зону отключения попали потребители мкрн Загорск, Площадка, Матросова, Новый Зеленый, Мелькомбинат, Мясокомбинат, частично квартала (40,20), микрорайон Шишковка (Гагагрина, Чретенкова, Сенчихина, Пушкина), центр города (Смолина, Модогоева)», — отметили в администрации города.

Кроме того, без света оставались жители Баргузинского, Джидинского, Курумканского, Кятхтинского и Селингинского районов.