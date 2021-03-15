Хоршем, , 09:15 — REGNUM Новый легендарный лорд появится в стратегической игре Total War: Warhammer 2 уже 18 марта 2021 года. Об этом 14 марта сообщило издание Eurogamer.

После выхода обновления геймеры смогут поиграть за Ракарта — повелителя зверей из расы тёмных эльфов. Сообщается, что этот легендарный лорд носит особую броню, которая даёт ему дополнительную защиту, пока он окружён вражескими монстрами.

Напомним, релиз Total War: Warhammer 2 состоялся 28 сентября 2017 года. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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