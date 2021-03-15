Ижевск, , 09:13 — REGNUM Пик паводка в Удмуртии ожидается 20−29 апреля. Об этом сообщил на аппаратном совещании глава управления МЧС по республике Пётр Фомин.

Вскрытие малых рек прогнозируется 5−20 апреля. При этом не исключается, что половодье может продлится и до майских праздников.

Спасительное ведомство установит на реках наблюдательные посты, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». Взрывные работы будут проводиться на водоемах в Балезинском, Глазовском, Кезском и Сюмсинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, при наихудшем сценарии в зоны возможного подтопления в период весеннего паводка могут попасть 24 населенных пункта, расположенных в 21 муниципальном образовании Удмуртии, говорил ранее замглавы МЧС республики Андрей Поздеев. При этом в регионе нет населённых пунктов, которых паводок может полностью отрезать от инфраструктуры.

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