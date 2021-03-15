Алма-Ата, Казахстан, , 09:12 — REGNUM На данный момент двое пострадавших при крушении военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты, которое произошло 13 марта, все еще находятся в реанимационном отделении городской больницы и им проведены операции. Об этом 15 марта рассказали в пресс-службе управления общественного здоровья Алма-Аты.

«Пострадавшим проведены операции. Они находятся в реанимации, их состояние оценивается как стабильно тяжелое», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом ранее в администрации Алма-Аты рассказали, что пострадавшие 1987 и 1996 годов рождения находятся в реанимационном отделении 4-й клинической больницы города, у них диагностированы переломы и черепно-мозговые травмы, а один из них также получил ожоги тела второй и третьей степени.

Напомним, самолет Ан-26 Авиационной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, который летел из Нур-Сутан в Алма-Ату, потерпел крушение в алма-атинском аэропорту, при этом четыре человека погибли и еще два пострадали.