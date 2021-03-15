Барнаул, , 09:10 — REGNUM Руководитель УФНС России по Алтайскому края Юрий Куриленко частично подтвердил версию о том, что в кризисный 2020 год бедные — обеднели, а богатые стали еще богаче. В интервью ИД «Алтапресс» он заявил, в частности, об увеличении количества миллиардеров в регионе.

«В прошлом году доход от одного миллиарда рублей и выше, полученный за 2019 год, задекларировали семь налогоплательщиков — это больше уровня 2018 года более чем в два раза», — пояснил Юрий Куриленко.

Также, по его словам, растёт им количество физлиц, декларирующих доход от продажи недвижимого имущества от 1 млн до 10 млн рублей.

В целом налоговая система региона сумела увеличить налоговые доходы почти на 6%, или более чем на 3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам декларационной кампании 2018 года доход более одного миллиарда рублей (как и годом ранее) заявляли только трое налогоплательщиков.

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