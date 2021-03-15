Сеул, , 09:11 — REGNUM В Южной Корее за минувшие сутки выявили 382 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает YTN со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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Согласно опубликованным данным, 370 случаев заражения локальные, ещё 12 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 96 017.

Органы здравоохранения продолжают сохранять бдительность, поскольку сокращение показателя связано исключительно с уменьшением числа тестов в выходные дни.

Число жертв пандемии увеличилось на шесть человек — до 1675.

За сутки вакцинацию прошли ещё 1074 человека. В общей сложности в Южной Корее вакцинировались 588 тыс. человек.