Варшава, , 09:10 — REGNUM 15 марта в Варшаве откроется выставка «Рижский мир — горький мир», посвященная столетию Рижского мирного договора. Мероприятие организовал Институт национальной памяти Польши. Оно пройдет в столичном Королевском замке. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил председатель Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек журналистам.

«В результате этого документа между Польшей и СССР установилась граница, и оставшиеся на советской территории поляки не смогли вернуться домой», — заявил Шарек журналистам.

«Рижский договор является важнейшим событием в истории польской дипломатии в 20 веке… Война была остановлена, и неизвестно, как бы развивались события, если бы не этот договор», — добавил историк.

В рамках выставки будут представлены оригинальные документы, подписанные сторонами в рамках мирных переговоров в Риге в 1921 году, а также фотографии тех событий.

Рижский мирный договор — это договор между РСФСР и Польшей, подписанный 18 марта 1921 годе в Риге. В результате договора завершилась советско-польская война, а также были установлены границы между РСФСР, УССР, БССР и Польшей: к Польше отошли обширные территории, находившиеся к востоку от линии Керзона, с преобладанием непольского населения — Западная Украина и Западная Белоруссия.