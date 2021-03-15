Киев, , 09:15 — REGNUM Жители Украины не смогут выбирать, какой вакциной от COVID-19 им прививаться. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сообщило издание «Новое время».

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Ляшко отреагировал на желание некоторых граждан страны дождаться поставок вакцины производства компании Pfizer и не прививаться индийским препаратом Covishield.

«Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно», — рассказал он.

Ляшко добавил, что какое-то количество вакцины от Pfizer поступит на Украину, но основной упор будет сделан на вакцины, которые не требуют низких температур хранения.

Напомним, бывший президент Украины Пётр Порошенко призвал жителей Украины прививаться от COVID-19. Отметим, ранее он раскритиковал индийскую вакцину Covishield, неприлично выразившись о её низком качестве.

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