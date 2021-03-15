Екатеринбург, , 09:14 — REGNUM В отношении трех полицейских патрульно-постовой службы полиции Екатеринбурга расследуется уголовное дело о взяточничестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Двоим из троих фигурантов уже предъявлено соответствующее обвинение, двое из полицейских признали вину», — сообщили в СКР.

Одного из полицейских уже заключили под стражу. Продолжается сбор доказательств. В ведомстве считают, что подозреваемые покрывали незаконный оборот наркотиков.

Глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых заявил, что выявили инспекторов полицейские из подразделения собственной безопасности. «По итогам служебной проверки их уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь представителя МВД», — сказал полковник.

Если вину подозреваемых докажут, то те понесут уголовную ответственность. В отношение руководителей инспекторов примут строгие меры дисциплинарного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Екатеринбурга пожаловался, что его якобы побили полицейские, подозревавшие горожанина в сбыте наркотиков. В МВД опровергли данные сведения, заявив, что превышения должностных полномочий оперативниками не допускалось.

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