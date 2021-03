Токио, , 09:07 — REGNUM Энтузиаст с ником Axk 000 обнаружил необычную ошибку в игре The Legend of Zelda: Breath of the Wild, которая позволяет активировать вид от первого лица. Об этом 14 марта сообщило издание Eurogamer.

https://twitter.com/Axk 000 /status/1369005305883848704

Для активации ошибки необходимо зайти в инвентарь персонажа, взять в руки какой-либо предмет, а потом снова выпустить предмет из рук. После этого перспектива изменится, и в Breath of the Wild можно будет играть с видом от первого лица.

ИА REGNUM напоминает, что The Legend of Zelda: Breath of the Wild — это популярная приключенческая игра, созданная японской компанией Nintendo. Сейчас в разработке находится сиквел проекта.

Читайте ранее в этом сюжете: В экранизации игры Borderlands появится новый таинственный персонаж