Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Американская аукционная компания Barrett-Jackson Scottsdale выставит на торги редкий суперкар Vector M-12, оснащенный 12-цилиндровым двигателем от Lamborghini Diablo. Об этом сообщается на сайте компании.

Торги состоятся в последнюю неделю марта. Отмечается, что всего было изготовлено четырнадцать таких моделей. Выставляемый на торги автомобиль был выпущен в 1999 году. Он стал двенадцатым по счету в партии.

Согласно информации аукционного дома, автомобиль был построен по заказу султана Брунея. Машина окрашена в чёрный цвет, а салон обтянут красной кожей.

В движение M-12 приводит 5,7-литровый V12 максимальной производительностью 492 л. с. (576 Нм). Мотор машины агрегатируется с пятискоростной механической трансмиссией. «Сотню» авто набирает за 4,8 секунды.

Ранее стало известно, что с 20 по 27 марта нынешнего года компания Barrett-Jackson Scottsdale планирует выставить на торги два универсала из семейной коллекции американского промышленника, изобретателя и владельца заводов по производству автомобилей Генри Форда — модели Ford Super Deluxe 1947 года и Edsel Bermuda 1958 года.

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