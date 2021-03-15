Москва, , 09:04 — REGNUM Власти Турции по с 15 марта года для туристов, въезжающих в страну, ввели обязательную процедуру — заполнение электронной анкеты. При регистрации на авиарейс пассажирам необходимо будет предъявить анкету в электронном или распечатанном виде, передает ТАСС.

Заполнение электронной анкеты необходимо для получения так называемого индивидуального кода здоровья (HES code). Анкета размещена на сайте. Туристы должны заполнить форму не более чем за 72 часа перед въездом.

При помощи кода здоровья у сотрудников Минздрава Турции будет возможность связаться с приезжающими, если будет установлено, что они контактировали с больными COVID-19 во время поездки или пребывания в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, для иностранных туристов, в том числе и российских, власти Турции открываю новое направление для путешествий — в юго-восточную Анатолию (Месопотамию).

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