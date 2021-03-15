Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Дипломатия, сеть союзников и свои вооружённые силы будут служить для США опорой во внешней политике в период президентства Джо Байдена. Об этом говорится в совместной статье госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, опубликованной 14 марта в газете The Washington Post.

Министры отметили, что альянсы являются для Вашингтона «мультипликаторами силы», с которыми можно достичь намного большего, чем без них. Ни одна страна не располагает такой сетью альянсов и партнёрств, и пренебрежение ими стало бы огромной стратегической ошибкой.

Блинкен и Остин напомнили слова Байдена о том, что США будут проявлять лидерскую роль за счёт дипломатии. Вместе с тем Вашингтон будет поддерживать самые мощные вооружённые силы в мире, так как это «ключевой источник силы» и для США, и для их союзников, подчеркнули они.

Свою статью министры выпустили перед поездкой в Японию и Южную Корею. Союзы с этими государствами, отметили они, являются залогом безопасности для США.

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