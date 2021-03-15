Токио, 15 марта 2021, 09:04 — REGNUM В префектуре Тотиги, находящейся в центральной части Японии, из-за ранее выявленной новой вспышки птичьего гриппа было уничтожено примерно 83 тыс. кур. Об этом 15 марта сообщает агентство Kyodo.
При этом новый очаг распространения птичьего гриппа был выявлен в японской префектуре Тотиги в субботу, 13 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что на сегодняшний день угроза возникновения пандемии птичьего гриппа в России незначительна.