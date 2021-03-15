Абакан, , 09:03 — REGNUM В столице Хакасии Абакане продолжают устранять последствия аномального снегопада с метелью, обрушившегося на город 13 марта. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Абакана.

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Общая протяжённость улично-дорожной сети города — почти 400 километров. Уборку снега с дорог затрудняют припаркованные автомобили. Коммунальщики работают круглосуточно посменно уже третьи сутки, уточнили в мэрии.

В первую очередь прочищаются спуски и подъёмы, мосты, кольца, путепроводы — те участки, где наиболее опасное движение. Продолжается и расчистка городских тротуаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пий-Хемском районе Тувы спасатели вызволили из снежного плена шесть автомобилей.

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